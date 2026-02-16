|
16.02.2026 23:45:00
SoFi Technologies Just Proved Bitcoin Has a Clear Use Case for Fintech
In 2025, SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) showed that its momentum is not letting up. Adjusted net revenue jumped 38% year over year. And the business added 1 million new customers just in the last three months of the year, bringing the total to 13.7 million.The company's success can at least partly be attributed to its intense focus on innovation and product development. In fact, the fintech stock just proved that the ultimate cryptocurrency has a clear use case. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
