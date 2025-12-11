Solana: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Solana gewesen.

Gestern vor 5 Jahren wurde Solana bei 1,568 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6 376,77 SOL im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 870 575,04 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 136,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8 605,75 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 262,13 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net