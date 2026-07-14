|Entwicklung im Blick
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14.07.2026 19:43:13
Stellar: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Stellar wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,2318 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43 135,61 Stellar. Da sich der Wert von Stellar am 13.07.2026 auf 0,1804 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 781,15 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 22,19 Prozent gleich.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
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