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04.06.2026 19:09:46
Stock Market Today: Nasdaq 100 Slips As Broadcom Plunges, Bitcoin Hits 4-Month Lows
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Devisenkurse
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