02.03.2026 16:29:46
Strategy Buys 3,015 Bitcoin As BTC Rebounds Above $68,000
This article Strategy Buys 3,015 Bitcoin As BTC Rebounds Above $68,000 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
1,1689
-0,0089
-0,76
|Japanischer Yen
184,0575
0,1775
0,10
|Britische Pfund
0,8729
-0,0049
-0,56
|Schweizer Franken
0,9113
0,0073
0,81
|Hongkong-Dollar
9,1428
-0,0711
-0,77
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.