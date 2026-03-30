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30.03.2026 18:12:00
Strategy skips a week of bitcoin purchases for the first time this year
Strategy’s pause is not likely to last, given Executive Chairman Michael Saylor has said the company will be buying every quarter ‘forever.’Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1461
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-0,0042
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|Japanischer Yen
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182,801
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-1,5190
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|Britische Pfund
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0,0018
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|Schweizer Franken
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0,9173
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|Hongkong-Dollar
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