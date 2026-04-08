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08.04.2026 10:37:42
Swiss Blockchain Federation wächst weiter
Die Swiss Blockchain Federation (SBF) konnte vergangenes Jahr 17 neue Mitglieder gewinnen, darunter die Kantone Bern und Genf. An der Generalversammlung in Zürich wurden unter anderem die elf bisherigen Vorstandsmitglieder erneut gewählt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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