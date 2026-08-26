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26.08.2026 12:15:00
Tether CEO Paolo Ardoino Says to Avoid Disaster, Hold Bitcoin and Gold. Is He Right?
On Aug. 20, in a post on X (formerly Twitter), Tether Chief Executive Officer Paolo Ardoino riffed on a clever equation that speaks deeply to the reasons that many investors bother holding Bitcoin (CRYPTO: BTC) and gold assets like the SPDR Gold Shares ETF (NYSEMKT: GLD), stating that "Bitcoin + Gold = hedge against doom." Bitcoin is up 23%, and gold is up 15% during the 30 days ended Aug. 25, amid market jitters over inflation and economic disruption from the U.S.-Israeli war with Iran.But is that just a coincidence, or is it evidence supporting what Ardoino was getting at?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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