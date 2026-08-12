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12.08.2026 12:45:00
The First Spot Bitcoin ETF Is Closing Down. Here's Why I'm Not Concerned About Bitcoin Right Now.
Exchange-traded funds (ETFs) are a lot like feelings and seasons: They come and go, and that's true across various asset classes, including stocks, bonds, and cryptocurrency.Cryptocurrency ETFs make up a young but growing corner of the broader ETF universe and one that garnered significant attention when the first batch of spot Bitcoin ETFs came to market in January 2024. Those launches marked evolution and spawned the creation of other spot crypto ETFs, including funds linked to Ethereum.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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