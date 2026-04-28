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28.04.2026 17:17:00
Tired of Being Burned by Crypto? Make Bitcoin Your Core Long‑Term Position.
If you've spent any time in crypto beyond the top handful of coins, you probably have a few scars to show for it. Pretty much everyone in the space has taken a long shot on a token that looked like the future of finance, only to see it crater and never recover. More than 53% of all crypto tokens launched since 2021 are now completely defunct, according to CoinGecko's research.There's a (much) simpler path that many investors have decided to take in response, and it's to make Bitcoin (CRYPTO: BTC) the biggest and most sacred asset in their crypto portfolio. For what it's worth, it's the approach that I've decided to use. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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