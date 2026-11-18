|Krypto-Performance im Blick
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18.11.2026 11:03:14
Tron: So lohnend wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
Vor 5 Jahren wurde Tron bei 0,1112 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 898,96 Tron in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 276,93 USD, da sich der Wert von Tron am 17.11.2026 auf 0,3081 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 176,93 Prozent vermehrt.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion Finanzen.net
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