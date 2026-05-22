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22.05.2026 17:00:19
Trump Media Down $455 Million On Bitcoin Bet: Why Did It Move Another $205 Million? (UPDATED)
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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|Hongkong-Dollar
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Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.