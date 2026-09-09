|
09.09.2026 17:56:02
Trump's 'Made In America' Bitcoin Mining Pledge Is Falling Apart: What's Going On?
This article Trump's 'Made In America' Bitcoin Mining Pledge Is Falling Apart: What's Going On? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
178,72
|
0,0600
|
|
0,03
|Britische Pfund
|
0,8585
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9411
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,1269
|
0,0038
|
|
0,04