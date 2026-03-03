|
03.03.2026 07:07:22
Vontobel: Blockchain-Chef neu bei GenTwo
Das Schweizer Fintech GenTwo verstärkt sich personell im Bereich digitaler Vermögenswerte: Florian Marty, zuletzt Blockchain-Chef bei der Bank Vontobel, wird Managing Director von GenTwo Digital.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1663
|
-0,0026
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
183,44
|
-0,5100
|
|
-0,28
|Britische Pfund
|
0,8735
|
0,0015
|
|
0,17
|Schweizer Franken
|
0,9115
|
0,0008
|
|
0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,1085
|
-0,0330
|
|
-0,36
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag im Minus erwartet, währenddessen auch der DAX vorbörslich tiefer gesehen wird. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.