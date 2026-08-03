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03.08.2026 06:00:04
Wall Street learns to love blockchain
Financial companies hope to modernise markets with the technology but systemic risks remainWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1529
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|Japanischer Yen
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180,502
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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0,9316
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0,0007
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|Hongkong-Dollar
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9,0412
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-0,0118
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