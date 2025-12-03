|Anlage im Check
|
03.12.2025 19:43:13
Wäre eine Tether-Investition von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Tether wurde am 02.12.2022 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 999,94 Tether. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 000,37 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.12.2025 auf 1,000 USD belief. Damit wäre die Investition um 0,04 Prozent gestiegen.
Am 01.01.2025 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1647
|
-0,0027
|
|
-0,23
|Japanischer Yen
|
180,554
|
-0,5960
|
|
-0,33
|Britische Pfund
|
0,8739
|
-0,0004
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9356
|
0,0025
|
|
0,26
|Hongkong-Dollar
|
9,0623
|
-0,0232
|
|
-0,25
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.