Wäre eine Tether-Investition von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Tether wurde am 02.12.2022 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 999,94 Tether. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 000,37 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.12.2025 auf 1,000 USD belief. Damit wäre die Investition um 0,04 Prozent gestiegen.

Am 01.01.2025 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net