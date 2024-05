Warum der Euro auf 1,07 US-Dollar steigt

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nach den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed zugelegt.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,070 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Morgen ein Tagestief bei 1,0650 Dollar erreicht hatte.

Wie erwartet wurden die Leitzinsen nicht angetastet und in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen. Eine Reduzierung der Leitzinsen sei so lange nicht angemessen, bis man zuversichtlicher sei, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung Zwei-Prozent-Ziel bewege, hieß es. Die Inflation sei im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen, bleibe aber weiterhin hoch.

Zuletzt hatte eine hartnäckige Inflation und eine weiter robuste konjunkturelle Entwicklung in den USA die Spekulationen auf Zinssenkungen im weiteren Verlauf des Jahres gedämpft.

NEW YORK (dpa-AFX)