|
Warum der Euro zum Dollar fällt
Im New Yorker Handel stand die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1697 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1711 (Dienstag: 1,1606) Dollar festgesetzt und der Dollar somit 0,8538 (0,8616) Euro gekostet.
Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige Inflation in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die Notenbank Fed verstärkt, was den Dollar unter Druck setzte. Nach wie vor zeigen die höheren US-Zölle wenig Wirkung auf die Preisentwicklung. Nach Einschätzung von Analysten des Bankhauses Metzler haben die Inflationsdaten für Juli "einen Zinsschnitt der Fed im September nun praktisch zementiert".
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,17
|
0,0024
|
|
0,21
|Japanischer Yen
|
172,52
|
-0,0800
|
|
-0,05
|Britische Pfund
|
0,8624
|
-0,0024
|
|
-0,27
|Schweizer Franken
|
0,9426
|
0,0015
|
|
0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,1843
|
0,0204
|
|
0,22
