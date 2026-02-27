Dollarkurs

Devisen im Blick 27.02.2026 17:18:00

Warum der Euro zum Dollar steigen kann

Warum der Euro zum Dollar steigen kann

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zum US-Dollar kaum bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1808 US-Dollar. Sie lag so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1805 (Donnerstag: 1,1814) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8470 (0,8464) Euro.

Inflationszahlen aus der Eurozone fielen uneinheitlich aus. In Frankreich und Spanien legte die Inflationsrate im Februar zu. In Deutschland gab sie hingegen etwas nach. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden am Dienstag veröffentlicht. Ökonomen gehen weiterhin davon aus, das die Inflationsrate bei 1,7 Prozent verharren wird. Sie läge damit weiterhin unter dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von zwei Prozent.

"Die EZB wird vorerst an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten", erwartet Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Eurozonen-Konjunktur ist auf Kurs und gleichzeitig liegt die Inflationsrate für den gesamten Währungsraum im Zielbereich der EZB."

Die Unsicherheit bleibt jedoch auch am Devisenmarkt hoch. An den Märkten wird eine mögliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Opec-Mitglied Iran am Wochenende befürchtet. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass die amerikanische Delegation den Verhandlungsort enttäuscht über die Fortschritte der Gespräche über das iranische Atomprogramm verlassen habe. Unterdessen haben die Vereinigten Staaten einen Teil des Botschaftspersonals aus Israel abgezogen. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der "New York Times" all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87630 (0,87190) britische Pfund, 184,13 (184,37) japanische Yen und 0,9104 (0,9140) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.244 Dollar. Das waren etwa 58 Dollar mehr als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
Bildquelle: Zepedrocoelho / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1822
0,0024
0,20
Japanischer Yen
184,44
0,2700
0,15
Britische Pfund
0,8781
0,0028
0,32
Schweizer Franken
0,9087
-0,0041
-0,45
Hongkong-Dollar
9,2486
0,0185
0,20
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Rot -- DAX schließt unverändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

