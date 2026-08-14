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Geldpolitik im Blick 14.08.2026 08:35:39

Weshalb der Euro leicht zum US-Dollar zulegt

Weshalb der Euro leicht zum US-Dollar zulegt

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1539 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1534 Dollar festgesetzt.

Jüngste Konjunkturdaten aus den USA haben die Spekulation auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed weiter gedämpft, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen hat. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich der Anstieg der amerikanischen Erzeugerpreise stärker als erwartet verlangsamt hat.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf US-Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag stehen Daten zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel und zum Konsumklima in der größten Volkswirtschaft auf dem Programm. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen dürfte die Fußball-Weltmeisterschaft den Einzelhandel zwar gestützt haben, dagegen dürften die höheren Preise an den Tankstellen die Umsätze belastet haben.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Vadim Georgiev / Shutterstock.com

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