US-Inflationsdaten 13.08.2026 21:05:39

Weshalb der Euro zum Dollar kaum bewegt notiert

Weshalb der Euro zum Dollar kaum bewegt notiert

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt.

Er findet längerfristig betrachtet weiterhin keine klare Richtung. Im New Yorker Handel wurden für die europäische Gemeinschaftswährung Euro zuletzt 1,1530 US-Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1534 (Mittwoch: 1,1545) Dollar festgesetzt.

/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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