|Geldpolitik im Fokus
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24.06.2026 21:48:00
Weshalb der Euro zum US-Dollar auf ein 1-Jahres-Tief fällt
Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1352 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch etwas höher notiert.
Mit 1,1325 Dollar hatte der Euro zeitweise den niedrigsten Kurs seit Ende Mai 2025 erreicht. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1340 (Dienstag: 1,1392) Dollar fest.
Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen erklärten den starken Dollar mit den Zinserwartungen, die sich zuletzt zugunsten der US-Währung entwickelt hätten. Hintergrund sind jüngste Aussagen der US-Notenbank Fed. Unter anderem hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Spekulation auf steigende US-Zinsen im weiteren Verlauf des Jahres verstärkt. Dies verlieh dem Dollar Auftrieb.
NEW YORK (dpa-AFX)
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