21.09.2026 11:33:00

What Is Driving Bitcoin Higher Right Now

Three forces have been driving Bitcoin (CRYPTO: BTC) higher since early August: exchange-traded fund (ETF) inflows, high inflation pushing investors to buy scarce assets, and on-chain signals flashing values that are consistent with their historical lows.

Can those drivers continue to boost Bitcoin's price, or are they about to peter out?

Image source: Getty Images.

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