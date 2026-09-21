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21.09.2026 11:33:00
What Is Driving Bitcoin Higher Right Now
Three forces have been driving Bitcoin (CRYPTO: BTC) higher since early August: exchange-traded fund (ETF) inflows, high inflation pushing investors to buy scarce assets, and on-chain signals flashing values that are consistent with their historical lows.
Can those drivers continue to boost Bitcoin's price, or are they about to peter out?
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Devisenkurse
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