12.08.2026 13:48:00

Where Will Bitcoin Be in 2030?

Bitcoin's (CRYPTO: BTC) strongest supporters know that it's absolutely essential to have a long-term mindset when owning the digital asset. This view has paid off in the past.Since Aug. 10, 2022, the most valuable cryptocurrency's price has risen 179% (as of Aug. 10). That gain would have turned $10,000 into $28,000 today.Where will Bitcoin be four years from now in 2030? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
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