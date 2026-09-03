|
04.09.2026 01:21:00
Where Will Bitcoin Be in 2030?
When it comes to Bitcoin (CRYPTO: BTC), there is no shortage of outlandish predictions of where it might be in 2030. These predictions are based on Bitcoin's highly volatile nature. That's why it's important for investors to think in terms of a range of probabilities for Bitcoin.Here are the best-case, base-case, and worst-case scenarios for Bitcoin in 2030.Let's start with the best-case scenario. This is the scenario where Bitcoin reaches a price of $1 million or higher by the end of 2030. That might sound implausible, but a number of high-profile investors and tech leaders think it's certainly possible.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1611
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
181,28
|
0,0600
|
|
0,03
|Britische Pfund
|
0,8596
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9412
|
0,0027
|
|
0,29
|Hongkong-Dollar
|
9,1039
|
-0,0106
|
|
-0,12
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit verschiedenen Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.