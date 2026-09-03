04.09.2026 01:21:00

Where Will Bitcoin Be in 2030?

When it comes to Bitcoin (CRYPTO: BTC), there is no shortage of outlandish predictions of where it might be in 2030. These predictions are based on Bitcoin's highly volatile nature. That's why it's important for investors to think in terms of a range of probabilities for Bitcoin.Here are the best-case, base-case, and worst-case scenarios for Bitcoin in 2030.Let's start with the best-case scenario. This is the scenario where Bitcoin reaches a price of $1 million or higher by the end of 2030. That might sound implausible, but a number of high-profile investors and tech leaders think it's certainly possible.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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