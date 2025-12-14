|
14.12.2025 19:11:00
Which Cryptocurrency Has More Upside? Bitcoin vs. Cardano
If you ask investors which they would rather own -- a hulking blue chip asset, or a smaller and unproven upstart -- many will prefer the latter option without thinking. After all, it's easy to fall in love with the idea of grabbing a multibagger, and it's also easy to forget how many lottery tickets inevitably expire worthless.But is that the right lens to analyze whether it's Bitcoin (CRYPTO: BTC) or Cardano (CRYPTO: ADA) that has more upside in store for those who buy it right now? Let's investigate which of these assets is better positioned to grow and find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1737
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Japanischer Yen
|
182,997
|
0,3870
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,878
|
0,0014
|
|
0,15
|Schweizer Franken
|
0,9336
|
0,0006
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,1396
|
0,0042
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.