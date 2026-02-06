|
06.02.2026 11:40:00
Which Cryptocurrency Has More Upside Through 2030: Bitcoin vs. Cardano
Neither Bitcoin (CRYPTO: BTC) nor Cardano (CRYPTO: ADA) have performed well during the past 12 months. The king cryptocurrency is down 35%, whereas Cardano is faring even worse, with a decline of 66% (as of Feb. 5).But the good news is that 2026 might bring better returns for these assets. So which has more upside from now through 2030?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1812
|
0,0030
|
|
0,25
|Japanischer Yen
|
185,6015
|
0,5715
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,868
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9171
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,232
|
0,0259
|
|
0,28
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.