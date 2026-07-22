22.07.2026 06:00:26

Who will win the war of neo-mercantilists?

China’s high degree of self-sufficiency also reduces its vulnerability to coercion by othersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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