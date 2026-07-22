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22.07.2026 06:00:26
Who will win the war of neo-mercantilists?
China’s high degree of self-sufficiency also reduces its vulnerability to coercion by othersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1393
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|Japanischer Yen
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186,2085
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|Britische Pfund
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0,8531
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|Schweizer Franken
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0,9295
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|Hongkong-Dollar
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8,9311
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-0,0134
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