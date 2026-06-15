|
16.06.2026 00:28:26
Why Bitcoin Was Bumping Higher on Monday
A sharp, sudden decrease in geopolitical tension was helping Bitcoin (CRYPTO: BTC) rise in price over the weekend. From Friday at 4 p.m. ET to late Monday afternoon, the bellwether cryptocurrency was up by more than 4%.Since cryptocurrencies are on the far side of the investment risk scale, they tend to be sold during times of uncertainty. This was very much evident throughout the Iran war, when crypto rallies were few and far between. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1589
|
-0,0020
|
|
-0,17
|Japanischer Yen
|
185,79
|
-0,4700
|
|
-0,25
|Britische Pfund
|
0,8656
|
0,0009
|
|
0,10
|Schweizer Franken
|
0,9195
|
-0,0014
|
|
-0,15
|Hongkong-Dollar
|
9,0805
|
-0,0142
|
|
-0,16
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX mit Schwankungen -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.