Why Is Bitcoin Up Today?

Bitcoin (CRYPTO: BTC) is up 5.6% in the last 24 hours as of 1:25 p.m. ET on Monday, Sept. 21, 2026, reaching highs not seen since the start of the year. Falling oil prices and Treasury yields were driving investors back toward riskier assets.

The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 1.5% and 2.1%, respectively.

Oil prices and U.S. Treasury yields surged for much of last week. The international benchmark Brent Crude topped $109 a barrel, a level not seen in months. At the same time, long-dated Treasuries rose as the elevated oil prices kept traders wary of inflation -- the 10-year yield hit 5.04%.

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