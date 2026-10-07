ATX freundlich erwartet -- DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen im Minus

Am heimischen dürfte es am Mittwoch vorsichtig aufwärts gehen. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte ins Stocken geraten. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.

AUSTRIA

Im heimischen Handel dürfte es am Mittwoch ruhig zugehen.

Der ATX wird mit einem freundlichen Handelsstart erwartet.

Für Rückenwind sorgte der weiter gesunkene Ölpreis, worauf es auch mit den Marktzinsen nach unten ging. Dazu entspannte sich auch die negative Stimmung für Frankreich etwas. Dazu trug bei, dass Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen eine Schuldenbremse und starke Sparmaßnahmen in Ausscht stellte, sollte sie ins Amt kommen. Entsprechend beruhigte sich der französische Anleihemarkt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Mittwoch scheu zeigen.

Der DAX dürfte sich zum Handelsbeginn noch zurückhalten.

Nach drei Börsentagen mit Gewinnen in Folge könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit nehmen. Angesichts der kurz bevorstehenden Saison der Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnte auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere.

WALL STREET

Auch am Dienstag wiesen die US-Börsen grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones zeigte sich bereits zum Sitzungsstart fester und legte auch im Verlauf zu. Letztlich ging er mit Gewinnen von 0,49 Prozent bei 51.521,22 Punkten aus dem Handel.

Derweil setzte der technologielastige NASDAQ Composite seine jüngste Rekordjagd fort. Zeitweise stieg er auf 27.722,75 Zähler, bevor er sich mit einem Plus von 0,45 Prozent bei 27.599,79 Stellen in den Feierabend verabschiedete.

Damit hielt die Kauflaune an der Wall Street auch am Dienstag an, denn der S&P 500 und der NASDAQ Composite erreichten neue Höchststände. Marktbeobachtern zufolge mache sich unter Anlegern eine gewisse Zuversicht breit, dass die US-Unternehmen die Herausforderungen durch die anhaltend hohen Energiepreise sowie die aktuellen Zinssätze bewältigen können.

KI-nahe Werte profitierten besonders von den Entwicklungen im Sektor: So stieg NVIDIA auf ein neues Rekordhoch, während Marvell die Wall Street mit astronomisch hohen Umsatzzielen überraschte. Dies erwecke den Eindruck, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost notieren am Mittwoch auf tieferem Terrain.

In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 0,51 Prozent auf 70.322,44 Punkte.

Der Shanghai Composite gewann am vergangenen Mittwoch letztlich 0,31 Prozent auf 3.842,20 Punkte. Der Handel ruhte hier feiertagsbedingt.

Negativ präsentieren sich auch die Börsen in Hongkong, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich um 0,5 Prozent auf 24.158,54 Punkte abwärts geht.

Zur Wochenmitte geht es an den Börsen in Ostasien etwas nach unten, nachdem der Ölpreis und die Marktzinsen wieder gestiegen sind. Positive Vorgaben der Wall Street, wo S&P 500 und NASDAQ Composite neue Rekordstände erreichten, verpuffen. Anleger hielten sich auch wegen der anstehenden Bilanzsaison zurück, sagen Marktteilnehmer. Manche warteten auch auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung am späten Mittwoch. Es könne Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed geben. Ebenfalls am Mittwoch steht der Zinsentscheid der indischen Notenbank an. Beobachter rechnen angesichts des zuletzt gestiegenen Inflationsrisikos mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,50 Prozent.

Die Börse in Shanghai ist am Mittwoch noch feiertagsbedingt geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX