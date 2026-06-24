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24.06.2026 17:45:19
Why QQQ Is Pulling Further Ahead Of Bitcoin ETFs In 2026
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Devisenkurse
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.