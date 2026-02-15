15.02.2026 23:36:24

Why Zcash Surged 24% This Past Week

It's been a tale of differing timelines for investors in cryptocurrency giant Zcash (CRYPTO: ZEC). Investors who put capital to work in this privacy-oriented network a year ago are up more than 800%. However, those who invested just one month ago are down nearly 30%. Notably, that monthly move includes an incredible 24% weekly rally in Zcash (as of 5:15 p.m. ET), suggesting volatility is the name of the game for this digital asset and for privacy coins overall.I think that's a fair assessment, given the longer-term rally that's been underway for some time. Let's dive into whether this weekly rally can be sustained and what's behind the stark reversal in near-term investor sentiment this past week. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
