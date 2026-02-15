|
15.02.2026 23:36:24
Why Zcash Surged 24% This Past Week
It's been a tale of differing timelines for investors in cryptocurrency giant Zcash (CRYPTO: ZEC). Investors who put capital to work in this privacy-oriented network a year ago are up more than 800%. However, those who invested just one month ago are down nearly 30%. Notably, that monthly move includes an incredible 24% weekly rally in Zcash (as of 5:15 p.m. ET), suggesting volatility is the name of the game for this digital asset and for privacy coins overall.I think that's a fair assessment, given the longer-term rally that's been underway for some time. Let's dive into whether this weekly rally can be sustained and what's behind the stark reversal in near-term investor sentiment this past week. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1872
|
0,0003
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
181,327
|
0,0370
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8692
|
-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9122
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,2735
|
-0,0010
|
|
-0,01
