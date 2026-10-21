|Performance des Investments
|
21.10.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Gestern vor 3 Jahren war ein Tether 1,001 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 999,48 Tether im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 20.10.2026 auf 0,9990 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 998,47 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,15 Prozent verkleinert.
Am 04.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether liegt derzeit bei 1,001 USD und wurde am 23.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,124
|
0,0003
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
177,73
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8388
|
-0,0011
|
|
-0,13
|Schweizer Franken
|
0,9261
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Hongkong-Dollar
|
8,8202
|
0,0004
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen höher -- ATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.