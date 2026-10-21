Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Gestern vor 3 Jahren war ein Tether 1,001 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 999,48 Tether im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 20.10.2026 auf 0,9990 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 998,47 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,15 Prozent verkleinert.

Am 04.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether liegt derzeit bei 1,001 USD und wurde am 23.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net