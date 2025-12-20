Frühe Anlage 20.12.2025 19:43:13

Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Toncoin verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,51 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 19.12.2025 42,42 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1,488 USD lag. Das entspricht einer Einbuße um 57,58 Prozent.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,437 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.12.2024 bei 5,933 USD.

Redaktion finanzen.net

