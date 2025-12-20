|Frühe Anlage
|
20.12.2025 19:43:13
Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,51 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 19.12.2025 42,42 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1,488 USD lag. Das entspricht einer Einbuße um 57,58 Prozent.
Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,437 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.12.2024 bei 5,933 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1716
|
-0,0010
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
184,6117
|
2,2117
|
|
1,21
|Britische Pfund
|
0,8752
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1152
|
-0,0094
|
|
-0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.