|Entwicklung im Blick
|
20.12.2025 11:03:16
Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0,030448 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32 843,15 VET im Portfolio. Da sich der Wert von VeChain am 19.12.2025 auf 0,010728 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 352,34 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 352,34 USD entspricht einer negativen Performance von 64,77 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 18.12.2025 bei 0,009798 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,056190 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1716
|
-0,0010
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
184,6117
|
2,2117
|
|
1,21
|Britische Pfund
|
0,8752
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1152
|
-0,0094
|
|
-0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.