Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0,030448 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32 843,15 VET im Portfolio. Da sich der Wert von VeChain am 19.12.2025 auf 0,010728 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 352,34 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 352,34 USD entspricht einer negativen Performance von 64,77 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 18.12.2025 bei 0,009798 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,056190 USD.

Redaktion finanzen.net