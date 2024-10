Zukunftssicher investieren: Warum Bitcoin in keiner Investmentstrategie fehlen sollte

Das Internet der Werte

Genauso wie der Buchdruck einst die Entkopplung von Kirche und Staat ermöglichte, indem Informationen kostengünstig und ohne die Notwendigkeit von Erlaubnis oder Beziehungen verbreitet werden konnten, leitet der erlaubnisfreie, weltweite Transfer von Werten die Entflechtung von Staat und Geldwesen ein. Das Internet, im Grunde eine Weiterentwicklung des Buchdrucks, hat die Verbreitung von Informationen revolutioniert, indem es die Kosten und Barrieren drastisch minimierte. Bitcoin erweitert diese Revolution auf den Wertetransfer, ermöglicht es uns, Werte an jeden Ort der Welt zu senden, ohne eine dritte Partei einbeziehen zu müssen oder blockiert werden zu können. Ob es darum geht, einem Kollegen am anderen Ende der Welt einige Satoshis (1 Bitcoin = 100 Millionen Satoshis) oder sogar Dutzende von Bitcoin zu senden, Bitcoin macht dies möglich, ohne dass die Zustimmung eines Dritten erforderlich ist.

Pionierklasse im Anlageuniversum

Anders als während des Dotcom-Crashs und des Aufstiegs des Internets, bietet Bitcoin die Möglichkeit, unmittelbar in das grundlegende Protokoll für den Transfer von Werten zu investieren. Bitcoin stellt nicht nur ein digitales Asset dar, sondern fungiert auch als Protokoll, welches bereits einen wertbehafteten Token integriert hat.

Dies impliziert, dass die direkteste und einfachste Investitionsmöglichkeit, wenn man vom langfristigen Erfolg des Bitcoin-Netzwerks überzeugt ist, der Kauf des limitierten Bitcoin-Tokens selbst ist. Die Sondierung von Geschäftsmodellen, die auf dem Bitcoin-Protokoll aufbauen und darauf basierende Anwendungen entwickeln, erübrigt sich.

Netzwerkeffekte und Volatilität: Die Dynamik als Chance

Die einzigartige Knappheit von Bitcoin, gepaart mit seiner noch jungen Geschichte, macht den Preis zum zentralen Indikator für die Adoption von Bitcoin. Sollte sich Bitcoin durchsetzen, ist ein Anstieg des Preises unausweichlich, da eine wachsende Nachfrage auf ein begrenztes Angebot trifft. Die Kehrseite dieser potenziellen Wertsteigerung ist, abgesehen vom inhärenten Risiko einer Fehleinschätzung, die bekanntlich recht ausgeprägte Volatilität.

Interessanterweise führt das alle vier Jahre stattfindende Halving, bei dem sich die Rate neuer Bitcoin-Ausgaben halbiert, zu einem quasi eingebauten Hype-Zyklus. Gewöhnlich verursacht die Verknappung einige Monate nach einem Halving einen Preisanstieg, der viele neue Investoren anlockt. Nachdem die anfängliche Euphorie nachlässt und der Preis wieder fällt, stabilisiert er sich oft auf einem neuen, höheren Niveau ("higher Low"). Trotz der Verluste einiger Investoren nach solchen Abschwüngen, wächst die Erkenntnis um den wahren Wert Bitcoins und damit auch die Anzahl der langfristigen Halter und Nutzer des Bitcoin-Netzwerks. Mit jedem Zyklus verzeichnen wir eine Zunahme der Nutzerzahlen.

Allerdings ist es wichtig anzumerken, dass bereits etwa 93% aller Bitcoin im Umlauf sind. Obwohl die Ausgaberate bisher die Zyklen angetrieben haben mag, dürften in Zukunft andere Faktoren für die Preisentwicklung ausschlaggebend sein.

Die zunehmende Anzahl von Nutzern über die Zyklen hinweg spiegelt sich auch in den Daten wider. Selbst wenn im Bullenmarkt Langzeithalter teilweise ihre Bitcoin veräußern, zeigt sich, dass mit der Zeit immer mehr Bitcoin in den Händen von Langzeithaltern verbleiben. Über 14,5 Millionen (75%) der im Umlauf befindlichen Bitcoin befinden sich bereits in langfristigem Besitz. Dies deutet darauf hin, dass im Laufe der Zeit immer mehr Menschen den Wert "hinter" Bitcoin erkennen und ihn nicht mehr nur als Spekulationsobjekt sehen, sondern als Wertspeicher.

Bei diesem Text handelt es sich in großen Teilen um einen Auszug aus der Coinfinity Investment-Thesis "Bitcoin: Ein Paradigmenwechsel in der Vermögenssicherung". Um mehr über die langfristige Perspektive und das Potenzial von Bitcoin zu erfahren, laden Sie die Broschüre hier herunter: https://coinfinity.co/downloads

Disclaimer:

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf von Bitcoin dar. Investieren birgt Risiken. Jede Finanzanlage kann den Verlust des investierten Kapitals zur Folge haben. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.

Fabio Tröndle ist Head of Education bei Coinfinity, Österreichs ältestem Bitcoin-Broker, und Mitbegründer des Bitcoin-Fachverlags Aprycot Media. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit qualitativ hochwertigen Inhalten ein fundiertes Bildungsangebot in den Bereichen Bitcoin und Wirtschaft zu schaffen.