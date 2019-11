Anleihen: Mit antizyklischem Handeln jetzt Chancen nutzen

Die bereits seit Jahren anhaltende Notenbankpolitik der niedrigen Zinsen hat Nebenwirkungen. Eine davon ist, dass die Anleihemärkte in einer Art fremdbestimmtem Gleichtakt laufen. Das Problem dabei: Manager von Rentenfonds reagieren oft ähnlich auf Marktentwicklungen. Wenn durch die steigenden Kurse für Rentenpapiere der Wert ihrer Portfolios steigt, erzielen ihre Fonds in der Regel hohe Zuflüsse. Die Manager traditioneller Anleihefonds erhöhen in der Folge ihr Risiko. Umgekehrt reduzieren sie das Risiko bei Abflüssen. Traditionell anlegende Anleihefonds gehen also ein zu hohes Risiko ein, wenn das Risiko teuer ist, und ein zu geringes Risiko, wenn es billig ist. In Zeiten, in denen Notenbanken als hyperpotente Player das Geschehen an den Kreditmärkten bestimmen, kommt das Thema Diversifikation in Rentenportfolios deshalb leider etwas zu kurz. Denn zu viele Rentenfonds schwingen im selben Takt.

In der aktuellen Marktlage ist das noch aus einem weiteren Grund eher unglücklich: An den Rentenmärkten ist derzeit ein ähnliches Szenario vorzufinden wie in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres. Angesichts der gestiegenen Konjunkturskepsis reduzieren viele Rentenfondsmanager zunehmend das Risiko in ihren Portfolios. Und die Spreads können jederzeit steigen. Dabei ergeben sich bei Unternehmensanleihen nun Kaufgelegenheiten, die attraktive Renditen bieten können. Anstatt dem allgemeinen Trend zu folgen und Risiken aus dem Portfolio zu nehmen, kann es sich gerade jetzt lohnen, Kaufgelegenheiten vorzubereiten und zu nutzen.

Smarter Ausweg aus dem Dilemma

Pierre Verlé, Rentenspezialist bei Carmignac, greift genau bei solchen Gelegenheiten zu. Er schwimmt gegen den Trend und hat damit schon in den vergangenen Jahren beachtlichen Erfolg gehabt. Sein Rezept dafür hat entwickelte er, als er begann und zunächst verantwortlich für die Credit-Strategie der Multi-Asset-Fonds der französischen Fondsgesellschaft war. Er tüftelte eine Strategie aus, die schließlich dazu führte, dass der Anleiheanteil innerhalb der Multi-Asset-Fonds mittlerweile einer der erfolgreichsten Bausteine ist. Sein Trick: Er kehrte die klassische Rentenstrategie um. Er erhöhte das Kreditrisiko bei günstigen und reduzierte es bei hohen Bewertungen. Der Effekt: Mit seiner Strategie kann er eine attraktive risikobereinigte Rendite über den kompletten Kreditzyklus hinweg erwirtschaften.