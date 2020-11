Berenberg: Fokus auf Europa

Beim Blick auf die Entwicklung der klassischen europäischen Aktienindizes fällt vor allem Eines auf: die Performanceschwäche im Vergleich zu anderen internationalen Indizes in den vergangenen Jahren. Dabei haben viele europäische Unternehmen ihr Potenzial unternehmerisch und auch an der Börse unter Beweis gestellt. Warum also schneiden die Europa-Aktien-Indizes so schlecht ab? Bei den Euro Stoxx-Indizes zum Beispiel dürfte der Grund dafür in der antiquierten Zusammensetzung der Indizes liegen: Die Dominanz von Unternehmen des Industriezeitalters aus dem späten neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert ist frappant. So zählen zu den Schwergewichten des Euro Stoxx 50 Unternehmen wie der Öl-Konzern Total, der Industrieriese Siemens, der Flugzeughersteller Airbus und der Versicherungskonzern Allianz. Die vier im Euro Stoxx 50 vertretenen Technologiefirmen machen gerade einmal rund elf Prozent der Indexgewichtung aus. Neben SAP als einziger Softwarefirma und dem Computerchip-Spezialisten ASML – immerhin wachstumsstarke Unternehmen – finden sich im Index unter der Branchenzuordnung „Technologie“ noch das zuletzt in der Coronakrise schwer gebeutelte Reisebuchungs-Unternehmen Amadeus sowie Nokia, ehemals Marktführer bei Mobiltelefonen. Zukunft sieht anders aus. Auch beim MSCI Europe Index dominieren Sektoren, die zuletzt an Attraktivität verloren haben. Industrie-, Rohstoff-, Konsum- und Finanzwerte machen zusammen mehr als 60 Prozent des Index aus. Dazu kommt, dass Großbritannien mit einer Gewichtung von rund 22 Prozent überproportional stark im MSCI Europe vertreten ist. Angesichts des bevorstehenden Brexits und den Unsicherheiten, die damit verbunden sind, ist diese Schwerpunktsetzung nicht besonders vorteilhaft. Dies sind nur zwei Beispiele für ein- und dasselbe Problem: Wer als Anleger auf Europa setzt und dabei auf die zugegebenermaßen preiswerten Index-ETFs vertraut, hat ein Performanceproblem.

Besser aufgehoben sind Investoren hier mit aktiv gemangten Fonds. Einer der besten, der die ETF-Konkurrenz im Windschatten stehen lässt, ist der Berenberg European Focus Fund. Der Fonds steigerte seinen Wert in den zurückliegenden drei Jahren bis Ende September um rund 37 Prozent, während ETFs auf den MSCI Europe auf der Stelle traten und Euro Stoxx 50-ETFs im selben Zeitraum sogar durchschnittlich rund zehn Prozent an Wert verloren. Das sind massive Unterschiede, die im Vergleich zwischen Indexprodukten und aktiv gemanagten Fonds in der Branche nicht gerade üblich sind.