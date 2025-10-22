GNW-News: Appian und IFC legen gemeinsam einen neuen Fonds für kritische Mineralien und Metalle in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für Schwellenländer auf

^ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Appian Capital Advisory Limited (?Appian"), der Anlageberater für langfristige,

wertorientierte Privatkapitalfonds, die in Metall- und Bergbauunternehmen sowie

verwandte Branchen investieren, gibt die Gründung eines Fonds für kritische

Mineralien, Metalle und Bergbau in Schwellenländern (der?Fonds") in

Zusammenarbeit mit der International Finance Corporation (?IFC"), einem Mitglied

der World Bank Group, bekannt. Der Fonds wird ein Gesamtkapital von bis zu 1

Milliarde US-Dollar bereitstellen und gemeinsam mit den bestehenden und

nachfolgenden Fonds von Appian investieren, um die Entwicklung

verantwortungsvoller, wirkungsvoller Bergbauprojekte für Rohstoffe zu

unterstützen, die für den Zugang zu Energie, kritische Industrien und

zukunftsorientierte Technologien unerlässlich sind.

Wichtige Aspekte

* Die IFC wird sich am Fonds mit einer Erstbeteiligung von 100 Millionen US-

Dollar beteiligen. Zusätzliches Kapital wird von der IFC Asset Management

Company (AMC) mobilisiert.

* Der Fonds wird in Aktien, Kredite und Lizenzgebühren investieren, mit dem

Ziel, hohe finanzielle Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen Beitrag

zur Entwicklung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der

Lebensbedingungen der Bevölkerung zu leisten

* Es ist der erste spezielle Bergbaufonds, der sich ausschließlich auf

Schwellenländer und auf wichtige Mineralien und Rohstoffe konzentriert, die

für das Wirtschaftswachstum, die Energiewende und zentrale digitale

Technologien benötigt werden

* Es handelt sich um den ersten Fonds der IFC, der in Zusammenarbeit mit einem

Private-Equity-Investor aus dem Metall- und Bergbausektor aufgelegt wurde

* Alle Investitionen unterliegen den ESG- und Leistungsstandards der IFC, die

den internationalen Best Practices für verantwortungsvollen Bergbau

entsprechen oder diese sogar übertreffen

* Die erste Investition des Fonds fließt in das Santa Rita-Minenprojekt von

Atlantic Nickel in Brasilien. Dies ist eine Koinvestition zusammen mit

Appian zur Förderung der Untertageerschließung einer groß angelegten Nickel-

Kupfer-Kobalt-Lagerstätte mit einer Minenlebensdauer von über 30 Jahren

* Die vom Fonds unterstützten Managementteams haben Zugang zu Appians

umfassender technischer und finanzieller Expertise, um die

Projektentwicklung und Wertschöpfung zu beschleunigen. Darüber hinaus

erhalten sie Unterstützung in den Bereichen ESG, Gemeindeentwicklung und

Stakeholder-Einbindung von Nachhaltigkeitsspezialisten der IFC und der

Weltbank

* Zwischen der IFC und Appian besteht eine zehnjährige Investitionsbeziehung

einschließlich zweier Investitionsprojekte in Afrika in den Bereichen

Seltene Erden und Gold mit erfolgreichen Minenerrichtungen und

-realisierungen

Der Fonds wird von der IFC verwaltet und folgt dem Investitionsauftrag der

Institution, die Entwicklung des Privatsektors in Schwellenländern zu

finanzieren und dabei sowohl finanzielle Renditen als auch messbare

Entwicklungsergebnisse zu erzielen. Er hat eine treuhänderische Pflicht

gegenüber den von AMC eingebrachten Investoren und gewährleistet, dass deren

Interessen durch disziplinierte Aufsicht, Transparenz und das Bekenntnis zu

langfristiger Wertschöpfung gewahrt werden.

Der von Appian verwaltete Fonds wird gemeinsam mit dem Appian Natural Resources

Fund III und dem Appian Credit Strategies Fund I (zusammen?die Fonds") sowie

zukünftigen Appian-Fonds investieren. Er wird Investitionen in Aktien, Kredite

und Lizenzgebühren in den Bereichen Metall, Bergbau und angrenzenden Branchen in

Schwellenländern tätigen, wobei der Schwerpunkt auf Afrika und Lateinamerika

liegt. Alle über den Fonds getätigten Investitionen müssen die strengen

Leistungskriterien und Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) der IFC

erfüllen.

Der Fonds hat eine Investition in die brasilianische Nickel-Kupfer-Kobalt-Mine

Santa Rita im Bundesstaat Bahia zugesagt, die derzeit auf Untertagebau

umgestellt wird. Die Mine soll ihre Produktion auf etwa 30.000 Tonnen

Nickeläquivalent pro Jahr steigern und eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren

haben. Die Mine ist im Besitz von Atlantic Nickel, einer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft von Appian. Die IFC investiert zu genau denselben

Bedingungen wie andere Investoren, wobei die Bedingungen nach unabhängigen

Bewertungen des Vermögenswerts durch Citi und Standard Chartered vereinbart

wurden.

Der Fonds ist das erste ausschließlich auf den Bergbau ausgerichtete Instrument,

das speziell für Investitionen in Schwellenländern eingerichtet wurde.

Finanziert werden Mineralerschließungsprojekte in allen Phasen, einschließlich

Bau, Produktion und Expansion. Durch Kapazitätsaufbau, die Schaffung von

Arbeitsplätzen, Exporte und Beiträge zu den Steuereinnahmen fördert der Fonds

ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und soziale Vorteile in den betreffenden

Ländern. Kritische Mineralien und Metalle sind die Grundlage der modernen

Weltwirtschaft. Angesichts der weltweit zunehmenden Digitalisierung und der

Umstellung auf grüne Energie sind diese Ressourcen von entscheidender Bedeutung

für ein gerechteres, integrativeres und nachhaltigeres globales Wachstum.

Die Partnerschaft zwischen der IFC und Appian stellt die erste Zusammenarbeit

der IFC mit einem auf den Bergbausektor spezialisierten Private-Equity-Investor

zur Entwicklung eines dedizierten Fonds dar. Appian verwaltet ein Vermögen von

rund 5,0 Mrd. US-Dollar(1) und stützt sich dabei auf ein Team von mehr als

100 erfahrenen Investmentexperten, die mit ihrer finanziellen und technischen

Expertise Metall- und Bergbauprojekte identifizieren und optimieren und so

langfristigen Wert für ihre Investoren schaffen. Seit 2016 hat Appian 12

Bergbauprojekte zur Produktionsreife gebracht - mehr als die fünf größten

internationalen Bergbauunternehmen zusammen im gleichen Zeitraum.

Michael W. Scherb, Gründer und CEO von Appian, kommentierte:?Wir sind stolz

darauf, dass die IFC Appian mit dem Management dieses richtungsweisenden Fonds

betraut hat. Dies bestätigt eindrucksvoll unsere Fähigkeit, hochwertige

Vermögenswerte zu identifizieren und verantwortungsbewusst zu entwickeln und so

langfristigen Wert für unsere Partner zu schaffen. Zudem unterstreicht es die

zentrale Rolle, die der Bergbau bei der Förderung eines nachhaltigen

Wirtschaftswachstums und der Schaffung dauerhafter Vorteile für lokale

Gemeinschaften spielen kann, insbesondere in Regionen, in denen der

Entwicklungsbedarf am dringendsten ist. Die vom Fonds geförderten

Managementteams werden nun von zwei führenden Institutionen unserer Branche

unterstützt. Wir freuen uns auf die Weiterentwicklung dieser Partnerschaft, um

eine verantwortungsvolle und nachhaltige Ressourcenerschließung weltweit

voranzutreiben."

Makhtar Diop, Managing Director der IFC, kommentierte:?Die IFC freut sich, bei

diesem innovativen Investitionsinstrument erneut mit Appian zusammenzuarbeiten.

Mineralien spielen eine Schlüsselrolle für den Aufbau von Industrien, die

Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum. Die Partnerschaft mit

Unternehmen wie Appian sorgt dafür, dass mehr privates Kapital dorthin fließt,

wo es am dringendsten benötigt wird. Dadurch wird der Zugang zu wichtigen

Ressourcen verbessert und lokale Gemeinschaften können vom Abbau ihrer

Bodenschätze profitieren."

Über Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited ist ein Anlageberater für langfristig

wertorientierte private Kapitalfonds, die in Unternehmen der Metall- und

Bergbauindustrie sowie verwandte Branchen investieren.

Appian ist ein führender Anlageberater mit globaler Erfahrung in Südamerika,

Nordamerika, Australien und Afrika und verfügt über eine beeindruckende

Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen der Metall- und

Bergbauindustrie und verwandten Branchen bei der Erreichung ihrer

Entwicklungsziele. Das globale operative Portfolio umfasst rund 6.000

Mitarbeitende.

Appian beschäftigt ein globales Team von über 100 erfahrenen Investmentexperten,

die über Finanz- und Fachwissen verfügen und in Abu Dhabi, Belo Horizonte,

Dubai, Hongkong, Lima, London, New York, Perth, São Paulo und Toronto tätig

sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.appiancapitaladvisory.com

(http://www.appiancapitaladvisory.com/) oder auf LinkedIn, Instagram oder

Twitter/X.

Über die IFC

Die IFC - ein Mitglied der World Bank Group - ist die weltweit größte

Entwicklungsinstitution mit Fokus auf den Privatsektor in Schwellenländern. Wir

engagieren uns in mehr als 100 Ländern und setzen unser Kapital, unser Know-how

und unseren Einfluss ein, um Märkte und Chancen in Entwicklungsländern zu

schaffen. Im Geschäftsjahr 2025 hat die IFC einen Rekordbetrag von

71,7 Milliarden US-Dollar für private Unternehmen und Finanzinstitute in

Entwicklungsländern bereitgestellt, um mit privatwirtschaftlichen Lösungen und

Privatkapital eine Welt ohne Armut auf einem lebenswerten Planeten zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ifc.org (http://www.ifc.org/).

Über Atlantic Nickel

Die Nickelmine Santa Rita (?Atlantic Nickel" seit dem 2. Quartal 2019, zuvor

bekannt als Mirabela Mineração do Brasil) ist eine in Betrieb befindliche

Tagebaumine für Nickelsulfid (?NiS") im nordöstlichen brasilianischen

Bundesstaat Bahia. Im Jahr 2018 erwarb Appian die Mine, optimierte die

Grubenplanung, sanierte die Verarbeitungsanlagen und nahm den Betrieb im Jahr

2019 erfolgreich wieder auf. Derzeit umfasst der Betrieb den Tagebau und eine

Konzentrierungsanlage mit einer Kapazität von etwa 6,5 Millionen Tonnen pro

Jahr, in der ein Nickelsulfidkonzentrat hergestellt wird. Das Konzentrat enthält

auch Nebenprodukte wie Kupfer, Kobalt, Platin, Palladium und Gold. Im Jahr 2024

verarbeitete Santa Rita 6,6 Millionen Tonnen (Mt) Tagebau-Erz und produzierte

31,8 Millionen Pfund Nickel, 10,1 Millionen Pfund Kupfer und 0,6 Millionen Pfund

Kobalt in Konzentraten.

Appian treibt die Erschließung einer großen, hochwertigen Untertage-Ressource

voran, wodurch sich die ursprüngliche Lebensdauer der Tagebaumine von 8 auf über

30 Jahre verlängert. Im Jahr 2024 legte Atlantic Nickel seine vorläufige

Machbarkeitsstudie (?PFS") für die Untertageerweiterung der Mine vor. Die PFS

stärkte das Vertrauen von Appian in das Projekt weiter und skizzierte eine

langlebige Mine mit einer höheren jährlichen Produktionsrate, geringer

Kapitalintensität und einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur. Atlantic Nickel

treibt dieses Szenario durch die laufende endgültige Machbarkeitsstudie voran,

wobei die ersten Arbeiten zur Untertageerschließung bereits begonnen haben.

(1) Stand: 10. Oktober 2025. Ausgehend von insgesamt ca. 1,0 Mrd. US-Dollar an

Kapitalzusagen für den Appian EM Fund LP und einem Hard Cap von 400 Mio. US-

Dollar für den Appian Credit Strategies I.

