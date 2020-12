NN Investment Partners Green Bond

Für NN Investment Partners (NN IP) sind nachhaltige Anlagen an sich kein neues Thema. Die Niederländer managen bereits seit über 20 Jahren nachhaltige Aktienstrategien. Vor etwas mehr als vier Jahren ergänzten sie ihr Angebot um eine Green Bond-Strategie. Lead Portfolio Manager und Ideengeber Bram Bos hat daraus in den vergangenen Jahren eine kongeniale Palette an Fonds entwickelt und auf den Markt gebracht, die jeweils einen anderen Schwerpunkt setzen. Jüngstes Produkt ist der NN (L) Corporate Green Bond Fonds, der in Green Bonds von Unternehmen investiert. Zuvor war der NN (L) Green Bonds Short Duration Fonds gelauncht worden, der eine kürzere Zinssensitivität aufweist. Nukleus des Angebots ist der NN (L) Green Bonds Fonds, der sowohl in grüne Staats- als auch in Unternehmensanleihen investiert.

„Unsere Strategie ist es, ausschließlich in Anleihen zu investieren, die nachweislich der Finanzierung nachhaltiger Projekte dienen“, erklärt Bram Bos. Green Bonds, das hat NN IP schnell antizipiert, ist ein Wachstumsmarkt mit speziellen Tücken. Ein Problem ist eine fast unüberschaubare Anzahl an Gütesiegeln, grünen Indizes und politischen Nachhaltigkeits-Initiativen. Die wichtigste für den europäischen Markt ist der European Green Deal, in dessen Zentrum eine europäische ESG-Taxonomie steht. In anderen Regionen gelten andere Regeln.

Die Green Bonds-Strategie will diesen Anforderungen global gerecht werden. NN IP hat deshalb zuletzt sein Green-Bond-Team um drei Mitarbeiter verstärkt. Mit Douglas Farquhar kam ein Client Portfoliomanager, Isobel Edwards und Kaili Mao sind zwei ausgewiesene Green-Bonds-Analystinnen, die dafür sorgen sollen, dass der Fonds die hohen Standards, die NN IP für seine Green-Bonds-Strategie gesetzt hat, auch bei weiter steigenden Assets unverändert erfüllt.