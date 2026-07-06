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07.07.2026 01:00:00
Amazon Follows Palantir's Playbook: How Forward Deployed Engineers Target the Enterprise AI Gold Rush
Following a recent announcement from Amazon (NASDAQ: AMZN), investors learned that the company is investing $1 billion to expand its use of forward deployed engineers (FDEs) to help accelerate enterprise adoption of its artificial intelligence (AI) cloud platform, Amazon Web Services (AWS).This approach places skilled technical specialists directly within customer environments, moving beyond traditional sales and support models to deliver deeper integration and faster value creation as AI services move into production.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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