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17.08.2026 06:00:20
Burnham faces climate test over North Sea oil decision
Prime minister expected to approve development of controversial Rosebank and Jackdaw projectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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