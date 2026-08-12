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12.08.2026 11:53:07
Colombian earthquake disrupts vital coffee export route
Operations paused at port handling most of Colombia’s bean shipmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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