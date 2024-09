Darum bewegen sich die Ölpreise kaum

Am Nachmittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 72,68 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober stieg hingegen geringfügig um zwei Cent auf 70,11 Dollar. Bereits zu Beginn der Woche war der Preis für US- Öl wieder über die Marke von 70 Dollar gestiegen.

Der Handel verlief ohne größere Impulse. Generell hielten sich die Anleger an den Finanzmärkten vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch zurück, was auch die Ölpreise bremste.

Während eine Zinssenkung in den USA nach entsprechenden Hinweisen aus den Reihen der Fed als sicher gilt, herrscht am Markt keine Klarheit über das Ausmaß. Mittlerweile wird am Markt aber eine größere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte als wahrscheinlicher eingeschätzt als eine Senkung um 0,25 Punkte. Am Nachmittag hatten allerdings besser als erwartet ausgefallene Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel die Spekulation auf einen größeren Zinsschritt durch die Fed nach Einschätzung von Analysten wieder etwas gedämpft.

