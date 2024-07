BP erwartet Wertminderung von bis zu 2 Milliarden Dollar - BP-Aktie tiefrot

Die Ergebnisse des Ölkonzerns BP werden im zweiten Quartal von milliardenschweren Wertberichtigungen belastet. Das Unternehmen werde dabei eine bis zwei Milliarden US-Dollar (bis zu 1,85 Mrd Euro) abschreiben, teilte BP am Dienstag in London mit. Dabei entfallen auch Abschreibungen auf die Raffinierie in Gelsenkirchen. BP hat im März angekündigt, den Standort verkleinern zu wollen, da die Kosten dort zu hoch sind und die Nachfrage sinkt. Europäische Raffinerien sehen sich einem steigenden Wettbewerbsdruck durch Importe aus dem Nahen Osten sowie Asien, die ihre Rohöl-Produktion hochgefahren haben.

BP kündigte zudem an, dass die Öl - und Gasproduktion im zweiten Quartal weitgehend auf dem Niveau des Vorquartal gelegen habe. Das Handelsgeschäft sei nach einem starken ersten Quartal bei Öl "schwach" und bei Gas "durchschnittlich" ausgefallen, hieß es. BP will die Quartalszahlen am 30. Juli vorlegen.

BP-Aktien unter Druck

Die Aktien von BP geraten am Dienstag in London unter Druck und verlieren zeitweise 3,13 Prozent auf 4,60 GBP.

Zu der Milliardenabschreibung kam ein negativer Kommentar des Analysten Matthew Lofting von der Bank JPMorgan in einem Branchenausblick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal. Darin beließ es BP auf bei einem Kursziel von 550 Pence auf "Underweight", da er anderswo im Sektor mehr Potenzial sieht.

Das zweite Quartal dürfte mit Blick auf den Ölsektor wenig überraschend verlaufen sein, schrieb Lofting. Wegen des Ölpreispotenzials Richtung 90 US-Dollar je Barrel bleibe er grundsätzlich zuversichtlich und sehe Kursrückschläge insgesamt als Gelegenheiten.

Gleichwohl gehe die Schere in der Branche aktuell auseinander und so rate er zu Shell, Eni und Repsol, während Kursstärke bei BP zum Verkauf genutzt werden sollte.

LONDON (dpa-AFX)