Überversorgung 24.12.2025 19:06:38

Darum bewegen sich die Ölpreise kaum

Darum bewegen sich die Ölpreise kaum

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zuletzt wenig bewegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 62,21 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI notierte unverändert bei 58,38 Dollar.

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela stütze die Ölpreise angesichts von Sorgen um eine Überversorgung des Marktes, hieß es im Handel. Im Vergleich zum Jahresanfang sind die Ölpreise deutlich gesunken. So war der WTI-Preis Mitte Januar noch auf ein Jahreshoch von 82,63 Dollar gestiegen. Vor allem die Erwartungen eines Überangebots an Rohöl hatte die Preise immer wieder belastet.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Erste Group Bank-Aktie: Erste Group vor Kauf von Santander-Töchtern
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen