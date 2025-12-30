Ölpreis (Brent)

60,74
USD
-0,59
-1,84 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Ölreserven im Fokus 30.12.2025 15:09:39

Darum steigen die Ölpreise leicht

Darum steigen die Ölpreise leicht

Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 62,15 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 26 Cent auf 58,24 Dollar. Seit dem Morgen hielten sich die Notierungen in einem eher ruhigen Handel in engen Grenzen.

In der Nacht zum Dienstag hatte die US-Regierung mit einiger Verspätung wöchentliche Daten zu den Ölreserven veröffentlicht. Die Lagerbestände an Rohöl sind demnach leicht um 0,4 Millionen Barrel gestiegen, während am Markt ein Rückgang erwartet worden war. Die Kennzahlen konnten keine nennenswerten Preisbewegungen auslösen.

Am Ölmarkt haben die Anleger derzeit geopolitische Risiken im Blick, unter anderem einen Konflikt zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Venezuela. Dieser war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste des südamerikanischen Landes zahlreiche Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge zusammengezogen.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten des chinesischen Handelshauses Qisheng Futures haben die geopolitischen Risiken das Problem des Überangebots auf dem Ölmarkt zuletzt "weitgehend abgeschwächt". Die Risiken auch durch den Krieg in der Ukraine dürften die Ölpreise vorerst weiter stützen.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

OPEC+ stoppt Ausweitung der Förderung - Ölpreise klettern spürbar
Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com,Kokhanchikov / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,Pavel Chagochkin / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 60,74 -1,14 -1,84
Ölpreis (WTI) 57,43 -0,52 -0,90

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
18:36 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen