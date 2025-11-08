Uranpreis

70,05
USD
-0,65
-0,93 %
08.11.2025 07:39:14

Depleted uranium, the forgotten legacy of the Kosovo War

Twenty-six years ago, NATO used uranium ammunition during the Kosovo War. Numerous soldiers subsequently developed cancer, and some were awarded compensation. In Kosovo, the soil remains poisonous to this day.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

