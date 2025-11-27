Dieselpreis Benzin

1,64
EUR
-0,01
-0,55 %
27.11.2025 15:09:00

Dreiliter-TDI für Audi A6 und Q5 Diesel: Fast so gut anfahren wie im E-Auto

Der V6 TDI für Audi A6 und Q5 soll mit Triebstrang- und Startergenerator plus elektrisch angetriebenem Lader ein Anfahrverhalten ähnlich einem E-Auto bieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Dieselpreis Benzin 1,64 -0,01 -0,55

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
