27.11.2025 15:09:00
Dreiliter-TDI für Audi A6 und Q5 Diesel: Fast so gut anfahren wie im E-Auto
Der V6 TDI für Audi A6 und Q5 soll mit Triebstrang- und Startergenerator plus elektrisch angetriebenem Lader ein Anfahrverhalten ähnlich einem E-Auto bieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
